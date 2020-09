Calciomercato Milan – Di Marzio: “Tomiyasu, c’è un problema. Su Nacho…”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti su Takehiro Tomiyasu. Ecco il punto: “La cessione di Lucas Paqueta ha sbloccato l’investimento per un difensore dopo cessione. La prima mossa è stata fatta per Fofana, offrendo offrire 25 milioni più bonus. Il Leicester, però, ne ha offerto 40 e lo ha ufficializzato. Il secondo nome è quello di Tomiyasu, promosso a pieni voti da Stefano Pioli. Può giocare centrale e terzino destro. C’è il problema valutazione, il Bologna lo valuta 25 milioni, il Milan invece vuole farlo 15 milioni più bonus per arrivare a 20. Il Milan proverà ad abbassare il prezzo, se non ci riuscirà andrà su altri obiettivi come Nacho del Real Madrid, che viene proposto quotidianamente”.

