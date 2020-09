Calciomercato Milan – Sfuma Fofana, ufficiale il suo passaggio al Leicester

Fofana al Leicester

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Oltre all’acquisto di Jens Petter Hauge, arrivato pochi minuti fa a Milano, il Milan non molla le piste per il difensore centrale, assoluta priorità in questo momento. Attenzione però agli ultimi sviluppi sul fronte Wesley Fofana, nome in cima alla lista dei desideri del Diavolo. Il Saint-Etienne, ormai suo ex club di appartenenza, ha comunicato ufficialmente la sua cessione al Leicester City. Ecco la nota ufficiale:

“L’ASSE ha raggiunto un accordo con il Leicester City, attuale leader della Premier League, per il trasferimento di Wesley Fofana. La decisione di vendere il giocatore per un importo record è stata presa collegialmente dal consiglio di amministrazione e dagli azionisti”.

