PM – Calciomercato Milan: avanza Tomiyasu. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Milan, avanza Tomiyasu. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan, nelle ultime ore il difensore del Bologna (che può giocare anche da terzino destro), è salito nelle preferenze della dirigenza, anche se i profili seguiti sono tanti.

Con Wesley Fofana sempre più vicino al Leicester City, Maldini e Massara starebbero pensando a Tomiyasu, che è molto apprezzato da Stefano Pioli. La trattativa non è facile, visto che il Bologna chiede almeno 25 milioni di euro, ma il giapponese è considerato un profilo all’altezza del Milan, visto le buoni prestazioni nella scorsa stagione con Mihajlovic e visto che è un classe 1998. Infine, almeno per momento, sembra allontanarsi la pista che porta Nastasic dello Schalke 04. Come vi abbiamo detto nei giorni scorsi, il serbo non è mai stata una vera priorità di mercato.

