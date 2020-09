Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Jovic, il Real Madrid apre al prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN

Jovic, novità in vista. Secondo quanto viene scritto dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid avrebbe deciso di cedere in prestito il centravanti. Su di lui, come noto, c’è il Milan, ma attenzione all’Inter e soprattutto alla Roma, che in questo momento è in pole position. Non è da escludere neanche l’inserimento del Manchester United, anche se ad oggi gli inglesi sono più staccati rispetto alle squadre italiane.

