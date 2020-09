Calciomercato – Di Marzio: “Chiesa-Milan, non ci sono mai stati contatti”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca di Marzio, all’interno di ‘Calciomercato L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Federico Chiesa. Smentite secche su un interesse concerto del Milan. Ecco le sue parole: “Il Milan non ha mai preso nemmeno un’informazione per Federico Chiesa, c’è solo la Juventus, che però deve prima cedere qualcuno per poterlo acquistare”.

