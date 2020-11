CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 novembre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, mercoledì 11 novembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con le motivazioni della Corte Federale in merito la conferma dello 0-3 a tavolino e del punto di penalizzazione per il Napoli. Confermato anche il k.o. a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona.

In alto, sotto la testata, ampio spazio per il caso tamponi alla Lazio, mentre, più in basso, troviamo le prime parole di Cesare Prandelli, tornato sulla panchina della Fiorentina in sostituzione di Giuseppe Iachini. Stasera, intanto, proprio a Firenze, amichevole Italia-Estonia.

Il C.T. Roberto Mancini, con il coronavirus, è a casa: sulla panchina azzurra siederà un suo stretto collaboratore, l’ex milanista Alberico Evani.

