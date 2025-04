Conte, parole di speranza ... per Milan e Juventus: il punto

Antonio Conte, allenatore del Napoli, non è sembrato così sicuro sul suo futuro in azzurro domenica sera: Milan e Juventus possono sperare

Assodato, ad ascoltare queste parole, che Conte stia vivendo qualche disagio a Napoli, nonostante un contratto in essere con il club presieduto da Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2027. Non rappresenta una garanzia di permanenza, così come non lo sarebbe un'eventuale conquista dello Scudetto. Così, Milan e Juventus possono tornare ad auspicare di poterlo prendere.