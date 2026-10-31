Il derby di Milano non è mai una partita come le altre. Una sfida che va oltre la classifica, i valori delle rose e i risultati ottenuti nel corso della stagione. Eppure, quando si prova ad analizzare il confronto tra Milan e Inter attraverso i numeri, emerge una differenza significativa. A sottolinearla è Paolo Condò, che sul Corriere della Sera, nel suo articolo intitolato "I dati assoluti di chi domina", ha proposto una riflessione sui rapporti di forza tra le due formazioni milanesi.

Negli ultimi anni, infatti, l'Inter ha costruito un percorso complessivamente superiore rispetto a quello dei rossoneri. I risultati in campionato, la continuità di rendimento e i trofei conquistati raccontano di una squadra che è riuscita a imporsi con maggiore regolarità. Un dato che fotografa il divario creatosi tra le due società nel corso delle ultime stagioni.

Milan-Inter, il dominio nerazzurro nei numeri assoluti

L'analisi di Condò mette in evidenza proprio questo aspetto: considerando il rendimento complessivo delle ultime stagioni, l'Inter ha avuto un passo nettamente più costante. I nerazzurri sono riusciti a raggiungere traguardi importanti, consolidando la propria posizione nel panorama calcistico italiano e costruendo una squadra capace di competere con continuità ai vertici.

Il Milan, invece, ha alternato momenti molto positivi ad altri più complicati, senza riuscire a mantenere sempre lo stesso livello di rendimento. La vittoria dello Scudetto nel 2021-22 resta una tappa fondamentale del percorso rossonero, ma non è stata accompagnata dalla stessa continuità mostrata dai rivali cittadini.

Il derby, però, racconta un'altra storia

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C'è però un elemento che rende ancora più interessante il confronto: i risultati degli scontri diretti più recenti. Se il bilancio complessivo delle ultime stagioni premia l'Inter, le stracittadine hanno spesso seguito una direzione differente.Il Milan ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i nerazzurri, trovando nei derby motivazioni e risorse che non sempre sono emerse nelle altre competizioni. È proprio questa la particolarità della sfida: i numeri possono indicare una favorita, ma quando le due squadre scendono in campo tutto può cambiare.

La riflessione di Paolo Condò offre quindi una chiave di lettura interessante alla vigilia del derby. L'Inter parte da una posizione di superiorità se si guarda al rendimento assoluto degli ultimi anni, ma il Milan ha le proprie ragioni per credere in un risultato positivo. Perché il derby, ancora una volta, potrebbe raccontare una storia diversa da quella suggerita dalle statistiche.