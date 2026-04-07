Per Condò, 'il largo successo dell’ Inter ( 5-2 a 'San Siro' contro la Roma domenica sera, n.d.r.) ha depotenziato Napoli-Milan, gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti".

"L’azzardo è riuscito al Napoli perché Alisson Santos e Politano oggi sono più sani e cattivi di Christian Pulisic e Rafael Leão - ha evidenziato Condò nella sua disamina di Napoli-Milan -. In ogni caso, il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante: le prime tre sembrano blindate". Staremo a vedere.