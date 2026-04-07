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Condò: “Napoli-Milan, gara bruttina. Champions? Il margine dei rossoneri resta rassicurante”

Condò: 'Napoli-Milan, gara bruttina. Champions? Il margine dei rossoneri resta rassicurante'
Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha analizzato Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 decisa nel finale da uh gol di Matteo Politano al 79'. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Il giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato, in maniera più approfondita, di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta per 1-0 dagli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Massimiliano Allegri grazie a un gol di Matteo Politano al 79'.

Un successo che, per il Napoli, vale il sorpasso in classifica ai danni del Milan al secondo posto (ora sono 65 i punti per i partenopei, contro i 63 dei rivali) e la possibilità di lottare ancora per lo Scudetto. Un'eventualità negata, almeno per questa stagione, a Mike Maignan e compagni.

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Per Condò, 'il largo successo dell’Inter (5-2 a 'San Siro' contro la Roma domenica sera, n.d.r.) ha depotenziato Napoli-Milan, gara bruttina e sfida tra due astuzie parallele perché sia Conte che Allegri hanno temporeggiato a lungo prima di immettere gli attaccanti pungenti".

"L’azzardo è riuscito al Napoli perché Alisson Santos e Politano oggi sono più sani e cattivi di Christian Pulisic e Rafael Leão - ha evidenziato Condò nella sua disamina di Napoli-Milan -. In ogni caso, il margine del Milan in chiave Champions resta rassicurante: le prime tre sembrano blindate". Staremo a vedere.

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