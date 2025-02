Condò: “L’espulsione di Theo Hernández ha fatto sparire il Milan dal campo”

Il girone unico era andato bene: Inter promossa con bel piglio sicuro, Atalanta prima delle non elette, Milan e Juve in corsa fino all’ultimo per salire sul treno delle migliori. Ci ha distrutto il playoff, nel quale conta la reattività agli episodi perché le gare in cui tutto gira bene sono rare: l’espulsione di Theo è arrivata in un contesto di netta superiorità del Milan, che però da lì in poi è letteralmente sparito dal campo, come se il pari del Feyenoord a quel punto fosse ineluttabile. E non si capisce perché. Eri anche nel tuo stadio, e gli avversari erano una banda di ragazzini. Secondo appunto: gli osservatori.