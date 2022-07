Colonia-Milan, i promossi e i rimandati nei rossoneri | News

Un ottimo Milan ha battuto ieri in amichevole il Colonia per 2-1: ecco i calciatori 'promossi' e 'rimandati' nei rossoneri

Tra i promossi il quotidiano torinese riporta Giroud, che ricomincia 'da dove aveva lasciato, ovvero con una doppietta'. Bene anche Rebic, che lancia 'segnali ottimali di un calciatore che pare aver fatto un reset della passata stagione'. 'Pimpante e già con una buona gamba' Junior Messias, mentre Pobega 'fa vedere cose buone in entrambe le fase ed è interessante quando si butta negli spazi'. 'Siamo sicuri sia andato in ferie? Scende in campo come se non si fosse mai fermato', scrive così il quotidiano su Kalulu, autore di un'ottima partita. Bene anche Adli che 'fa vedere cose interessanti sul piano tecnico', mentre Gabbia 'conferma la sua crescita giocando con personalità'.