Cessione Milan: trattativa con Arnault entrata nella fase cruciale?

NEWS MILAN – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, per assistere a Milan-Sampdoria, era presente anche Gordon Singer, figlio di Paul, il fondatore e proprietario del fondo Elliott Management Corporation, attuale proprietario del Milan.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, Gordon Singer non si troverebbe a Milano soltanto per la volontà di assistere all’esordio di Zlatan Ibrahimovic con il Diavolo, bensì perché sembra che la trattativa per la cessione del club di Via Aldo Rossi a Bernard Arnault, proprietario del gruppo di lusso LVMH, sia arrivata nella sua fase cruciale.

L’attuale situazione di classifica del Milan, infatti, inevitabilmente deprezza anche il valore del club rossonero: senza nuove sponsorizzazioni, e con il progetto stadio che si è impantanato, ha sottolineato il quotidiano generalista, la situazione non può altro che peggiorare.

E questo Gordon Singer lo sa. Intanto, sul fronte mercato, potrebbe presto essere ceduto Krzysztof Piatek: per le ultime sul polacco, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android