Cessione Milan, al momento nessuna offerta concreta: il punto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore‘ in edicola questa mattina ha dedicato un servizio alle tante squadre di Serie A che, attualmente, sono in vendita. Oltre alla Roma, che attende il ‘closing‘ entro la fine del mese di agosto per la cessione da James Pallotta a Daniel Friedkin, ci sono Genoa, Sampdoria, Parma e, naturalmente, Milan.

I rossoneri, come noto, sono al momento di proprietà del fondo Elliott Management Corporation, subentrato, nel luglio 2018, all’insolvente imprenditore cinese Yonghong Li. Secondo ‘Il Sole 24 Ore‘ sarebbe sempre attuale, negli esponenti del fondo Elliott, l’idea di vendere il Milan ma, al momento, alla famiglia Singer, proprietaria del fondo, non è arrivata sul tavolo alcuna proposta concreta per l’acquisto delle quote di maggioranza del club di Via Aldo Rossi.

Elliott, finora, ha profuso nel Milan ben 700 milioni di euro tra finanziamenti ed equity e quindi, quando cederà il club, vorrà rientrare dall’investimento effettuato oltre a guadagnarci, seppur un minimo. Finora, però, tante manifestazioni di interesse ma poca carne al fuoco: la presunta offerta di Bernard Arnault, milionario francese proprietario del gruppo di lusso LVMH, infatti, è stata più volte smentita. L’ultima voce riguarda una proposta dello sceicco saudita Mohammad bin Salman.

