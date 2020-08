Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (11/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte, che, dopo la vittoria per 2-1 a Düsseldorf contro il Bayer Leverkusen, si è qualificata per la semifinale di Europa League. Autentico mattatore della sfida l’attaccante belga Romelu Lukaku. Ora i nerazzurri attendono la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea. In alto, sotto la testata, le mosse di mercato della Juventus di Andrea Pirlo che, dopo aver liberato Blaise Matuidi (andrà all’Inter Miami in MLS) candida il neo-acquisto Arthur nel ruolo di regista; poi, la rinvia della firma di Gennaro Gattuso sul rinnovo di contratto con il Napoli. In basso, intervista esclusiva con Antonio Percassi, Presidente dell’Atalanta e, infine, un dossier sui 7 uomini d’oro contesi sul mercato internazionale.

