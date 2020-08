Cessione Milan – Salta acquisto Newcastle: bin Salman pensa al Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal tabloid britannico ‘The Sun‘, una volta saltata l’acquisizione del Newcastle United, il Saudi Arabia’s Public Investment Fund presieduto dal principe Mohammad bin Salman starebbe pensando all’acquisizione del Milan.

‘The Sun‘ spiega come l’accordo per l’acquisto del Newcastle sia saltato per problemi politici e finanziari tra i nuovi possibili proprietari e l’attuale patron del club bianconero, Mike Ashley, ha mandato su tutte le furie i tifosi delle ‘Magpies‘, che con una petizione che ha fin qui raccolto 32mila firme hanno chiesto al Premier Boris Johnson di tornare sulla questione. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SULLA POSSIBILE CESSIONE DEL CLUB AD ARNAULT >>>

