Cessione Milan, Arnault sempre più convinto: c’è la volontà di chiudere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I rumours su Bernard Arnault non smettono di circolare nonostante le secche smentite arrivate negli ultimi mesi. Aggiornamenti importanti sono stati forniti da ‘Sport Mediaset’, sicuro di una svolta immediata. L’intenzione sarebbe quella di chiudere in tempi brevi, ma c’è di più: il plurimiliardario francese avrebbe già deciso la composizione del nuovo Cda rossonero. Un’indiscrezione che sottolinea come la trattativa sia in fase più che avanzata.

Ma cosa avrebbe convinto definitivamente Arnault? In primis la decisione riguardo al nuovo stadio, con area commerciale circostante. Dal punto di vista tecnico, invece, è piaciuta molto la conferma di Stefano Pioli insieme a quella di Paolo Maldini.

