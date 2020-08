PM – Milan-Cagliari, Krunic assente dalla lista dei convocati: il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, poche ore fa, ha diramato la lista dei convocati per Milan-Cagliari. Oltre allo squalificato Ante Rebic non figura neanche il nome di Rade Krunic. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il bosniaco è alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha permesso di essere del match. Al suo posto convocato il giovane Emanuele Torrasi.

