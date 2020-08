Probabili formazioni Milan-Cagliari: Calabria recupera e gioca titolare

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il terzino destro Davide Calabria, classe 1996, convocato ‘last minute‘ per Milan-Cagliari di questa sera poiché in dubbio per il piccolo problema accusato qualche giorno fa durante la partita sul campo della Sampdoria, ha dato risposte positive questa mattina al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) e, pertanto, partirà dall’inizio nella sfida contro i sardi di Walter Zenga.

Alexis Saelemaekers, quindi, si siederà in panchina per Milan-Cagliari con Samuel ‘Samu’ Castillejo il quale, dopo due spezzoni di gara disputati contro Sampdoria ed Atalanta, riprenderà il suo posto da esterno alto a destra nel 4-2-3-1 del tecnico rossonero Stefano Pioli. Tra i convocati di mister Pioli per la gara di stasera, anche due gradite sorprese. PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>

