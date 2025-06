Calciomercato Milan, l'esperto: 'Rilancio per Guerra: seconda offerta di ...'

"Il mercato sta per entrare nel vivo e uno dei club che si sta muovendo di più in questo periodo è il Milan. Il club rossonero vuole rinforzarsi in tutti i reparti ma è chiaro che la partenza di Reijnders rende prioritario un investimento immediato a centrocampo. La società rossonera in queste ore sta lavorando forte su Javi Guerra del Valencia. È lui la priorità. Una trattativa non semplice viste le resistenze degli spagnoli. Tare e Allegri sono però convinti che sia il profilo giusto per sostituire Reijnders e per questo la pista è caldissima. Dopo una prima offerta, i rossoneri hanno deciso di rilanciare e adesso sono arrivati a proporre 21 milioni di euro. Ancora non basta perché la richiesta è di 25 ma il Milan è fiducioso di poter arrivare a strappare il si definitivo".