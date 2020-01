Calciomercato Milan – Kessie verrà ceduto a una sola condizione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, Franck Kessie potrebbe lasciare il Milan nel mercato di gennaio, ma solo a fronte di un’offerta importante.

Maldini e Boban, infatti, penserebbero al suo trasferimento solo nel caso in cui arrivasse un’offerta da 30 milioni di euro. Cifra importante ma allo stesso tempo non proibitiva per il Wolverhampton e il West Ham, che potrebbero tentare l’affondo per Kessie nelle prossime settimane. Intanto si parla di uno scambio tra Milan e Roma, continua a leggere >>>

