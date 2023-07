Calamai: “Il Milan ha fatto un gran colpo con la cessione di Tonali”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato del Milan e della cessione di Sandro Tonali al Newcastle . Secondo il noto giornalista, infatti, i rossoneri avrebbero agito in maniera intelligente sul mercato, sfruttando la cifra incassata dal club inglese e donando a Stefano Pioli alcune pedine molto importanti. Ecco quanto scritto da Calamai .

"Il nuovo Milan sembra aver già dimenticato Maldini. La società rossonera ha fatto un gran colpo con la cessione di Tonali al Newcastle. Con i soldi inglesi ha comprato Loftus-Cheek, Reijders e Pulisic. Può essere un piccolo capolavoro. Mi ricorda l'operazione Juve quando rinunciò a Zidane e investì quanto incassato per portare in bianconero Buffon, Cannavaro e Nedved. Questo è fare mercato in maniera intelligente. Ora però la dirigenza rossonera deve regalare a Pioli un centravanti da venti gol. Questa scelta sarà decisiva per le ambizioni del Milan".