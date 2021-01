Bologna-Milan 1-2, la moviola: rigori giusti per i rossoneri | Serie A News

Bologna-Milan 1-2: la moviola secondo ‘La Gazzetta dello Sport’

Voto 6,5 per Daniele Doveri, arbitro di Bologna-Milan 1-2 dello stadio ‘Dall’Ara‘ secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Per la ‘rosea‘, infatti, il direttore di gara della sezione A.I.A. di Roma 1 ha visto bene su tutti gli episodi chiave del match, rigori in primis, gestendo e distribuendo bene i cartellini gialli nel corso della partita.

Ci sono entrambi i calci di rigore accordati al Milan di Stefano Pioli. Nella prima occasione, al 24′, su retropassaggio di Musa Barrow, il difensore Mitchell Dijks si vede scavalcato da Rafael Leão. La trattenuta dell’olandese del Bologna è evidente ed impedisce all’attaccante portoghese di arrivare sul pallone.

Giusto, dunque, il penalty per il Diavolo ed il cartellino giallo per Dijks. Regolare anche la posizione di Ante Rebić, che non invade l’area al momento del tiro, poi sbagliato, di Zlatan Ibrahimović dagli undici metri. E, pertanto, nessun dubbio o possibile contestazione anche in occasione della rete dell’attaccante croato.

Nella ripresa di Bologna-Milan, al 54′, su lancio lungo di Leão, il difensore dei padroni di casa, Adama Soumaoro, salta in modo scomposto e tocca la palla prima con un braccio e poi con un altro: inevitabile il fischio di Doveri. Corrette, poi, le altre valutazioni dell’arbitro in area dei rossoblu di Siniša Mihajlović.

Al 19′ il portiere polacco Łukasz Skorupski in uscita bassa anticipa Ibrahimović bloccando nettamente il pallone: intervento pulito. Al 91′, poi, il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu colpisce la palla con il petto e non con il braccio. Infine, capitolo cartellini in questo Bologna-Milan di Serie A: giusti quelli per Rebić (pestone a Riccardo Orsolini) e Roberto Soriano (fallo su Theo Hernández).

Ne manca, però, uno per Sandro Tonali, che trattiene Jerdy Schouten in ripartenza.