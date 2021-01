Bologna-Milan 1-2: Ibrahimovic rinvia il gol numero 500 | Serie A News

Bologna-Milan, Ibrahimovic ha sbagliato ancora dal dischetto

Zlatan Ibrahimovic ha un conto aperto con i calci di rigore. In occasione di Bologna-Milan 1-2, ieri pomeriggio al ‘Dall’Ara‘, l’attaccante svedese ne ha fallito un altro. E meno male, per il Diavolo, che Ante Rebić ha depositato in rete la ribattuta del portiere rossoblu, Łukasz Skorupski.

Ibrahimovic, che dal rientro dal suo infortunio ha già segnato una doppietta a Cagliari in Serie A ed un gol all’Inter nell’ormai famigerato derby di Coppa Italia, è ad un passo da un significativo record nella sua fantastica carriera: i 500 gol in gare ufficiali. Gliene manca soltanto uno. Ecco perché, ieri, alla concessione del primo penalty si è preso la palla ed è andato sul dischetto.

Siniša Mihajlović, suo grande amico, lo ha provocato, incitando il suo portiere con un ‘Tranquilli, tanto non li sa tirare” e, alla fine, non è che ha poi avuto così torto. Penalty fallito ed appuntamento con il 500° gol ufficiale rinviato. Sui social, nel frattempo, è iniziato il tam-tam di voci su un possibile incantesimo fatto ad Ibra.

Ibrahimovic, nel momento della concessione del secondo rigore in Bologna-Milan, ha dato il pallone a Franck Kessié, generalmente infallibile. E infatti l’ivoriano ha portato il Diavolo sul doppio vantaggio. La scelta di lasciare al numero 79 l’altro tiro, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ha però denotato una cosa importante.

Ibrahimovic è più maturo, è uomo-squadra: non accentra soltanto su di sé, ma coinvolge anche gli altri. Fa sponda, acchiappa palloni a centrocampo; è alto, grande, bersagliato (mai come in questo periodo) dalle critiche, ma resta saldo fino alla fine. Ma, fra un peso e l'altro, tra una pressione e l'altra, con una squadra forse un po' stanca, Milan e Ibrahimovic restano saldamente al primo posto in classifica.