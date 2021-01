Rigore per il Milan, Mihajlovic provoca Ibrahimovic: “Non li sa tirare”

Bologna-Milan, Mihajlovic prima del rigore di Ibra: “Non li sa tirare”

Come riportato da Alessandro Alciato, inviato di Sky Sport a bordo campo, pochi secondi prima dell’errore di Zlatan Ibrahimovic dal dischetto, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha gridato a Lukasz Skorupski: “Tranquillo, tanto non li sa tirare”. In effetti, lo svedese ha sbagliato nuovamente un calcio di rigore, ma sulla respinta ha sbloccato il match Ante Rebic. Che sia stato effettivamente distratto dall’amico serbo?

