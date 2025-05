Bocci: “Milan, con la cessione di Reijnders rischi come con Tonali”

Alessandro Bocci, giornalista sportivo, ha parlato del Milan e di Tijjani Reijnders sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Ecco, dunque, cosa ha scritto. "Non c’è solo l’Inter più forte del Napoli campione. Lo sono, per profondità e qualità della rosa, anche Milan e Juventus, le grandi deluse di una stagione balorda. Il Diavolo, contestato ferocemente prima e durante l’epilogo contro il Monza, ha sancito il fallimento con la sconfitta nella finale di Coppa Italia. La lezione, almeno, sembra sia servita".