Atalanta-Milan, le novità in casa nerazzurra in vista del big match

Domani sera, alle ore 20:45 , andrà in scena il big match della 15a giornata della Serie A 2024/2025 tra l' Atalanta ed il Milan . La Gazzetta dello Sport ha riportato alcune novità riguardanti i nerazzurri.

Per la partita di domani sera contro il Milan, l'Atalanta dovrà fare a meno di tre calciatori: Juan Cuadrado, Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta. Il colombiano ex Inter e Juventus non sarà disponibile a causa di un risentimento muscolare al flessore sinistro.