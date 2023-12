Atalanta-Milan, Bocchio: “Chiave di volta. Ecco cosa serve per lo Scudetto”

Il Milan si prepara per la partita di questa sera. I rossoneri, al Gewiss Stadium, sfideranno l' Atalanta in una gara molto importante per il campionato. Il Diavolo deve vincere per allungare sulla Dea e per rimanere in scia alla Juventus , che ieri ha vinto contro il Napoli . Ne ha parlato anche Sandro Bocchio sulle pagine di 'Tuttosport'. Ecco il suo parere.

Atalanta-Milan, Bocchio: "Chiave di volta"

"Potrebbe apparire eccessivo parlare di partita chiave quando ci si trova solamente alla 15ª giornata, almeno evitiamo di paragonarla a una “finale”, come fa l’allenatore pigro in occasioni da dentro o fuori. Ma Atalanta-Milan può realmente rappresentare una chiave di volta per entrambe. I rossoneri innanzitutto, perché si giocano una fetta importante di Italia prima di concentrarsi sull’Europa (mercoledì sera 90’ realmente senza alternative a Newcastle per gli ottavi di Champions). Non possono concedersi il lusso di perdere ulteriore terreno in chiave ventesimo scudetto-seconda stella, a maggior ragione se si ritroveranno fuori dalla coppa che più conta nel continente... Potranno provarci con un Giroud in più in attacco... In prima linea ci sarà De Ketelaere, meno brillante rispetto a inizio stagione, ma voglioso di (ri)dimostrare il suo valore al Milan". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante ecco la carta a sorpresa dei rossoneri