Oggi amichevole Milan-Brescia: per Tonali è la partita del cuore

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Benzina nelle gambe poca. Voglia di esserci, però, tanta. Sandro Tonali, classe 2000, centrocampista rossonero ci sarà oggi pomeriggio, alle ore 17:00, in occasione di Milan-Brescia, amichevole che si disputerà a Milanello.

Milan-Brescia, Tonali debutterà in rossonero?

Si tratterà dell’ultimo test per il Diavolo prima della sfida di giovedì a Dublino (Irlanda) contro lo Shamrock Rovers, valevole per il secondo turno preliminare di Europa League in gara secca. Tonali debutterà, dunque, seppur non ufficialmente, con i colori che ha sempre sognato di indossare contro il suo recente passato, le ‘Rondinelle‘.

Tonali, probabile uno scampolo di match nel finale

Per Tonali, in fin dei conti, Milan-Brescia è la partita del cuore. Vista la retrocessione in Serie B dei bresciani, quest’anno la gara non sarà replicata in campionato. Motivo ulteriore, per il tecnico Stefano Pioli, per concedere uno scampolo di match a Tonali, magari nel finale, tanto per riprendere confidenza con il campo.

Milan-Brescia, prove di formazione per giovedì sera

È lecito pensare, ha evidenziato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, che Pioli oggi, almeno all’inizio, provi la formazione che giovedì sarà di scena in Europa League. Davanti a Gigio Donnarumma, quindi, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia (favorito su Léo Duarte) e Theo Hernández.

Brahim Díaz o Paquetá: dubbio per oggi e per giovedì

Franck Kessié ed Ismaël Bennacer saranno i due mediani del canonico 4-2-3-1. Dietro, infine, l’unico attaccante, Zlatan Ibrahimović, si dovrebbero muovere, da trequartisti, Samu Castillejo, Hakan Çalhanoglu ed uno tra Lucas Paquetá e Brahim Díaz. Entrambi ritenute opzioni valide da Pioli, tanto per Milan-Brescia di oggi pomeriggio quanto per Shamrock Rovers-Milan di giovedì sera.

Milan-Brescia, tanti assenti e in panchina i ragazzi terribili

Out Alessio Romagnoli, Andrea Conti, Mateo Musacchio e Rafael Leão, infortunati, mentre non va dimenticato che Ante Rebić (oggi in campo) giovedì sarà squalificato. Si accomoderanno in panchina i ragazzi terribili Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, insieme proprio a Tonali. Il quale, però, sfoggerà per la prima volta la sua maglia numero 8, quella desiderata sin da quando ha iniziato a tirare i primi calci ad un pallone.

LE ULTIME DI GIANLUCA DI MARZIO SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

L’INTERVISTA DI ANDRIY SHEVCHENKO CHE PARLA DI MILAN ALLA GAZZETTA >>>