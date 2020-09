TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 12 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, sabato 12 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, infatti, sembrerebbe essere in rimonta sui diretti avversari per un posto nell’attacco della Juventus 2020-2021. Il suo arrivo a Torino sbloccherebbe Arkadiusz Milik per la Roma. Il tutto mentre Luís Suárez attende di svolgere l’esame di italiano per ottenere il passaporto del nostro Paese.

In alto, sotto la testata, si parla del calciomercato del Torino. Il direttore sportivo Davide Vagnati torna a farsi sotto con il Milan per Rade Krunić. Anche Gastón Ramírez (Sampdoria) e João Pedro (Cagliari) tra gli obiettivi granata. Oggi, alle ore 17:00 a Milanello, amichevole Milan-Brescia. Ci sarà, ironia della sorte, l’esordio in rossonero per l’ex bresciano Sandro Tonali.

Ma parte anche la Premier League inglese, con Liverpool-Leeds in pomeriggio. Inter, occhio a Lautaro Martínez: il Barcellona sembra essere tornato a fare sul serio.

