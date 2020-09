Milan, destino beffardo per Tonali: esordio contro il suo Brescia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I sogni a volte diventano realtà. E’ ciò che è accaduto in questi giorni a Sandro Tonali, con il centrocampista lodigiano che ha firmato il suo nuovo contratto fino al 2025 con il suo Milan, la squadra che ha sempre tifato fin da bambino (e non lo ha mai nascosto) e il club per cui ha messo da parte ogni altra offerta non appena questo si è fatto avanti.

L’accoglienza del gruppo in questi primi giorni è stata ottimale. Tutti a Milanello, anche chi ci lavora h24, ha cercato di farlo sentire immediatamente a suo agio e a casa sua. Sandro, che non gioca dallo scorso 1 agosto ultima giornata di campionato col Brescia, si è allenato in casa in queste ultime settimane, presentandosi al centro sportivo rossonero in un discreto stato di forma.

Per questo motivo sabato pomeriggio Tonali potrebbe già fare il proprio esordio con la maglia rossonera. E avverrà in un match dalle forti emozioni per il classe 2000 perché il Milan sfiderà nell’ultimo test amichevole pre-season il Brescia di Gigi Delneri. Un incrocio quasi del tutto casuale visto che i rossoneri avrebbero dovuto giocare contro il Chievo Verona, ma a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 in casa clivense si è deciso di annullare la gara.

Così, Sandro sfiderà il suo recentissimo passato proprio il giorno in cui le emozioni saranno già tante per l’esordio in rossonero. Il cuore batterà forte, ma Tonali ha già dato dimostrazione in passato di non farsi influenzare troppo dalle vicende extra campo.

