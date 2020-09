Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina all’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro vuole comprare dal Chelsea, sua ex squadra. Ha ottenuto il sì di N’Golo Kanté e vuole anche Marcos Alonso dai ‘Blues‘. Nel riquadro verticale si parla della possibilità di aprire gli stadi ad ottobre e del bilancio in rosso (-71 milioni) della Juventus per il 2020. Malgrado ciò, il tecnico bianconero Andrea Pirlo si aspetta un centravanti di livello. Sarà Luís Suárez? In basso, spazio all’intervista esclusiva con Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina. Ma non soltanto. In casa Napoli, infatti, scoppia il caso Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco vuole restare in azzurro senza rinnovare. Questo sebbene Gennaro Gattuso lo abbia già scaricato.

