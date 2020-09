Il Milan si gode Colombo: idolo Batistuta, maestro Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un servizio a quelli che potrebbero essere i prossimi ‘baby d’oro’ della Serie A 2020-2021. Il Milan si gode Lorenzo Colombo.

Colombo, sarai tu il vice Ibrahimovic?

Classe 2002, Colombo sta ben figurando in queste amichevoli precampionato, dove è andato in gol contro Monza e Vicenza. Due reti, tra l’altro, di pregevole fattura, a testimoniare la bontà del bagaglio tecnico del ragazzo.

La candidatura di Colombo al ruolo del vice del suo maestro, Zlatan Ibrahimovic, così inevitabilmente avanza, giacché né Ante Rebic, né Rafael Leao e né Brahim Díaz sono centravanti.

Colombo, il debutto tra i grandi del Milan

L’attaccante di Vimercate (MB) è arrivato secondo, nel 2019, agli Europei Under 17 con la Nazionale Italiana (sconfitta in finale dall’Olanda nonostante la doppietta di Colombo).

Poi ha debuttato nella Prima Squadra del Milan, con Stefano Pioli, in Coppa Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium ed in Serie A a San Siro in Milan-Bologna 5-1.

Colombo, gioie e dolori finora in carriera

Tutto questo dopo aver segnato 9 reti in 6 gare con il Milan Primavera. Ha giocato così poco poiché aveva perso la prima parte di stagione per via di una frattura del quinto metatarso del piede destro.

Uno stop che gli ha anche impedito di partecipare ai Mondiali Under 17. Campione degli Allievi Nazionali nel 2017 con Daniel Maldini, Colombo è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024.

Fisico imponente, mancino naturale, ha sempre giocato nel Milan ma il suo idolo di sempre è l’argentino Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter. LE SUE DICHIARAZIONI POST MILAN-VICENZA >>>