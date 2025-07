Giovanni Albanese , giornalista, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne di 'Sportitalia' questa mattina, soffermandosi in modo particolare sull'interesse del Milan per Dusan Vlahovic . Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Milan, Albanese fa chiarezza su Vlahovic: "Ecco l'idea dei rossoneri per prenderlo"

"Su Vlahovic c’è il Milan, l’idea dei rossoneri è trattarlo ai saldi. Operazione più da agosto che luglio, ma a quel punto la Juve avrebbe poco da pretendere se non risparmiare una parte dei 12 milioni da riconoscere all’attaccante. Il Milan dovrebbe ragionare sulla metà dell’ingaggio ma partendo dalla cifra di base, la proposta dunque non dovrebbe essere superiore ai 3-4 milioni. Alla Continassa sperano ovviamente di trovare una via d’uscita migliore, molto dipenderà da come girerà il vento nel mercato estero oltre che nei salotti milanesi".