Raspelli (all. Rhodense): “Ibrahimovic un leader: è già in forma”

NEWS MILAN – Il tecnico della Rhodense – Eccellenza lombarda – Gabriele Raspelli è stato intervistato da Tuttosport: ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic e il Milan. “Ritrovarsi Ibra contro da allenatore è pazzesco. E’ stata un’emozione fantastica sia per me che per i miei ragazzi. L’ho visto bene, è un giocatore che sarà certamente di aiuto al Milan. E’ un leader e fin sa subito si è messo ad aiutare i propri compagni. Poche parole ma precise, e tante indicazioni con i gesti, con suggerimenti intelligenti che possono essere davvero d’aiuto al Milan per il prosieguo della stagione. Ha fatto un bel gol, con un attacco palla molto cattivo su assist di Suso. Titolare domani? Non mi sorprenderei affatto. Deve lavorare, indubbiamente, ma è un campione che ti dà una mano in tutti i modi. Dove magari non arriva perché è un po’ in difficoltà fisica, arriva grazie al resto”, le sue parole. Intanto, Caldara potrebbe realmente tornare all’Atalanta: le ultime>>>

