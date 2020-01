Pioli: “Giovane più interessante? Castrovilli. Impressionante, non pensavo”

NEWS MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato in esclusiva una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole sul giovane più interessante del campionato. “A parte Chiesa che l’ho allenato, sono stupito da Castrovilli. Impressionato per qualità e quantità, non pensavo che potesse avere questo impatto in serie A”, il pensiero del tecnico emiliano. Ecco, intanto, la probabile formazione rossonera in vista di domani>>>

