Milan Top News – Si avvicina il derby: recupera Ibrahimovic

MILAN TOP NEWS – Un altro giorno è passato a Milanello in vista del derby contro l’Inter di domenica sera. I rossoneri si sono allenati questa mattina e hanno ritrovato in gruppo Zlatan Ibrahimovic, che ieri si era allenato in palestra a causa del forte vento. Lo svedese affronterà il suo passato ancora una volta e sarà a disposizione di Pioli (qui i suoi numeri contro la squadra di Conte). In vista della stracittadina hanno parlato anche Savicevic e Zaccheroni, oltre agli interisti Sensi e Eriksen. In tema di stadio sembra essere sempre più vicino l’accordo tra i club e il sindaco Giuseppe Sala, mentre sul mercato è ufficiale l’uscita di Leroy Abanda in prestito.

