Verso Inter-Milan: Ibrahimovic, ecco numeri e gol nei derby di Milano

NEWS MILAN – Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà Inter-Milan, l’atteso derby di Milano, che vedrà tra i suoi protagonisti Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero.

Ibrahimovic, in passato, più precisamente dal 2006 al 2009, ha vestito la maglia dell’Inter, segnando 66 gol in 117 gare e vincendo 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane. Lo svedese, come si ricorderà, aveva già vestito anche quella del Milan prima del suo ritorno nello scorso mese di dicembre, segnando 56 gol in 85 gare e vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana dal 2010 al 2012.

Va da sé, pertanto, che Ibrahimovic ha già giocato la stracittadina meneghina più di qualche volta. Il bomber nativo di Malmö ha disputato, infatti, già 9 derby di Milano, 5 con i colori nerazzurri e 4 con quelli rossoneri, andando a segno 2 volte con l’Inter, in entrambi i casi nella stagione 2006-2007, la sua prima con il Biscione, e 4 volte con il Milan. Due reti si rivelarono decisive ai fini del risultato per il Diavolo.

Ecco, dunque, all’atto pratico, tutti i derby Inter-Milan e Milan-Inter disputati nel periodo in cui Ibrahimovic ha indossato una delle due maglie, con il relativo esito:

IBRAHIMOVIC-INTER

28 ottobre 2006, Milan-Inter 3-4: gol di Ibrahimovic per l’Inter;

11 marzo 2007, Inter-Milan 2-1: gol di Ibrahimovic per l’Inter;

23 dicembre 2007, Inter-Milan 2-1: Ibrahimovic non ha segnato;

4 maggio 2008, Milan-Inter 2-1: Ibrahimovic non ha giocato;

28 settembre 2008, Milan-Inter 1-0: Ibrahimovic non ha segnato;

15 febbraio 2009, Inter-Milan 2-1: Ibrahimovic non ha segnato.

IBRAHIMOVIC-MILAN

14 novembre 2010, Inter-Milan 0-1: gol di Ibrahimovic per il Milan;

2 aprile 2011, Milan-Inter 3-0: Ibrahimovic non ha giocato;

6 agosto 2011, Milan-Inter 2-1: gol di Ibrahimovic per il Milan in finale di Supercoppa Italiana a Pechino (Cina);

15 gennaio 2012, Milan-Inter 0-1: Ibrahimovic non ha segnato;

6 maggio 2012, Inter-Milan 4-2: doppietta di Ibrahimovic per il Milan.

Ecco com’è andata, invece, in tutte le occasioni in cui Ibrahimovic, in carriera, ha incrociato l’Inter. Per le statistiche, continua a leggere >>>

