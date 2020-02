Verso Inter-Milan: Ibrahimovic contro i nerazzurri, ecco tutti i precedenti

NEWS MILAN – Domenica sera, alle ore 20:45, si disputerà a ‘San Siro‘ Inter-Milan, l’atteso derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. I rossoneri sperano di recuperare la loro stella, Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato Milan-Verona di domenica scorsa a causa di un’influenza ma, soprattutto, di un principio di affaticamento muscolare al polpaccio.

Finora, nella sua carriera, Ibrahimovic ha incrociato l’Inter in 13 partite: 5 vittorie per lo svedese, 2 pareggi e 6 sconfitte lo ‘score‘ del centravanti nativo di Malmö contro i nerazzurri, la cui maglia ha anche vestito dal 2006 al 2009, segnando 66 gol in 117 gare e vincendo 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane.

Il primo incontro tra Ibrahimovic e l’Inter fu il 25 settembre 2002, all’Amsterdam Arena, in occasione di Ajax-Inter 1-2 nei gironi di Champions League. La seconda sfida avvenne a ‘San Siro‘, il 28 novembre 2004, con Ibrahimovic nel frattempo passato dall’Ajax alla Juventus, in occasione di Inter-Juventus 2-2, gara in cui il bomber scandinavo andò a segno su calcio di rigore.

Quindi, due sconfitte consecutive per l’Ibrahimovic juventino contro l’Inter, di cui la seconda nella finale della Supercoppa Italiana, decisa da un gol di Juan Sebastián Veron ai tempi supplementari. Ibrahimovic, poi, vincerà le due gare tra Juventus e Inter della stagione 2005-2006, segnando a ‘San Siro‘ il primo delle due reti bianconere nel 2-1 datato 12 febbraio 2006, quando girò in rete un cross di Mauro Germán Camoranesi.

Gli incontri di Ibrahimovic e Inter sono ripresi, dopo il triennio in nerazzurro, nell’epoca in cui l’attuale centravanti del Diavolo ha vestito la maglia del Barcellona, stagione 2009-2010: Ibrahimovic giocò la gara d’andata dei gironi di qualificazione di Champions League, il 16 settembre 2009, terminata 0-0 a ‘San Siro‘, saltando invece il ritorno. Cocenti sconfitte per Ibra in semifinale, 3-1 per l’Inter e 0-1 per il Barça.

Arriviamo, quindi, agli incroci di Ibrahimovic con l’Inter indossando la maglia rossonera. Il 14 novembre 2010 decise Inter-Milan con un calcio di rigore in apertura del derby, mentre saltò per squalifica Milan-Inter 3-0 del 3 aprile 2011. L’anno seguente, stagione 2011-2012, Milan-Inter fu decisa da un gol di Diego Alberto Milito (0-1) mentre l’ultima gara dell’Ibrahimovic rossonero contro i ‘cugini’ fu il 6 maggio 2012: vinse l’Inter, 4-2, ma Ibrahimovic segnò due gol.

La prima su calcio di rigore, dopo un divertente siparietto con il portiere nerazzurro Julio César; il secondo con un pregevole scavetto sul portiere brasiliano proteso in uscita. È rimasto quello, finora, l’ultimo precedente di Ibrahimovic contro l’Inter. Adesso c’è un nuovo capitolo da scrivere, con l’auspicio che possa riprendere da dove aveva lasciato, ovvero segnando, sperando, però, che i risultati, stavolta, possano sorridere ai rossoneri di Stefano Pioli … Del derby, intanto, ha parlato, sul fronte nerazzurro, il nuovo acquisto Christian Eriksen: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

