Verso Inter-Milan: ultima vittoria nel segno di Ibrahimovic (VIDEO)

NEWS MILAN – Inter-Milan, che tabù. Derby e Milan, un pessimo binomio negli ultimi anni. I record si susseguono di partita in partita, e purtroppo per il Milan sono spesso negativi. L’ultima vittoria è datata 27 dicembre 2017, ma erano i quarti di finale di Coppa Italia con i rossoneri in casa. Se consideriamo l’ultimo successo in campionato, dobbiamo andare indietro addirittura al 31 gennaio 2016, con Sinisa Mihajlovic in panchina: finì 3-0, in gol Alex, Bacca e Niang.

Peggio ancora se consideriamo l’ultima vittoria in un derby Inter-Milan, dunque con i nerazzurri padroni di casa. Era il 14 novembre 2010, decisivo il rigore di Zlatan Ibrahimovic al 5° minuto di gioco. Sono passati quasi 10 anni da quella vittoria, una vita fa. L’Inter arrivava dalla vittoria del Triplete, e un mese dopo si sarebbe laureata campione del mondo al Mondiale per club con Rafa Benitez in panchina. Era inoltre la stagione in cui il Milan avrebbe poi vinto lo Scudetto, con Max Allegri in panchina.

Un’era calcistica fa, ma con un punto di continuità: Zlatan Ibrahimovic. Il suo ritorno ha portato entusiasmo e maggiore professionalità all’ambiente. Se l’ultimo Inter-Milan vinto dai rossoneri risale al 2010 grazie ad un suo gol, bisognerebbe riflettere sulla pochezza qualitativa che negli anni si è succeduta nella squadra rossonera. Speriamo che lo svedese possa invertire le ultime negative tendenze che vedono il Milan mai vincente in casa dell’Inter. Proprio Ibra è uno dei tre milanisti recuperati per il derby di domenica sera: continua a leggere >>>

