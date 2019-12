NEWS MILAN – Il 16 dicembre 2007 il Milan conquistava la finale del Mondiale per Club contro il Boca Juniors, al termine di un match ricco di emozioni terminato 4-2 per i rossoneri. Per la squadra di Carlo Ancelotti segnarono Nesta, due volte Inzaghi e il brasiliano Kakà, che pochi minuti fa ha ricordato quel giorno con una foto amarcord su Instagram.

