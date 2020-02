Verso Inter-Milan, Sensi: “Ho sofferto a stare fuori. Voglio esserci”

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le dichiarazioni che Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato nella giornata di ieri in vista del derby contro il Milan.

“Sto bene, sto lavorando per essere al 100% contro il Milan – ha dichiarato Sensi -. Valuteremo giorno per giorno, ma voglio essere pronto. Ho sofferto nello stare fuori, questi infortuni mi hanno impedito di dare una mano alla squadra e di fare parte delle vittorie. Sono cose che fanno parte del nostro mestiere e bisogna affrontarle. Quando hai questi infortuni, vai alla ricerca della causa. Passo tutta la giornata al campo e lo farò anche in questi giorni per essere pronti per il derby”. Intanto Pioli ha tre ballottaggi da sciogliere, continua a leggere >>>

