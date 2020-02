Savicevic: “Sorpreso da Ibrahimovic. Inter-Milan? Non conta la classifica”

NEWS MILAN – Intervista a Dejan Savicevic ai microfoni di derbyderbyderby.it. L’argomento principale non poteva che essere proprio il derby Inter-Milan: “L’Inter è più forte, ma non molto più forte del Milan. Il Milan è in buon momento anche se ha pareggiato col Verona. L’Inter l’ho vista a Udine, ha vinto ma non mi sembra ancora del tutto uscita dal suo momento delicato dei pareggi consecutivi. Se il Milan avrà Ibra, bene”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Mi ha sorpreso Ibra, non pensavo potesse rendere così a 38 anni, che potesse ancora fare la differenza. Vedo che con lui la squadra ha più fiducia, Anche Zvone ne parla molto bene di Zlatan, ne parla con il cuore, sono contento per Boban, anche in anni delicati per i nostri Paesi eravamo molto amici”

Ancora sul derby e la sua fede rossonera: “Sono milanista e tiferò Milan, nel derby non conta la classifica, non conta nulla di tutto il resto, ma per il Milan è dura. È l’Inter ad avere più pressione, a dover fare la partita. È più l’Inter in lotta per un obiettivo rispetto al Milan. Loro sono più forti, ma non nettamente più forti

I vantaggi che il Milan può avere sull’Inter: “Non solo Ibra. per il Milan è un vantaggio non avere contro Lautaro Martinez, lui è forte, mi piace molto. Su Rafael Leao non dico nulla, deve dire tutto e solo lui, è giovane, ha qualità, ma è lui che deve aiutare se stesso, la sua carriera dipende molto da lui e dalla sua testa. Ante Rebic? I suoi due gol sono episodi decisivi”.

E proprio sugli episodi, Savicevic ha ricordato Torino-Milan d’andata: “Il calcio è fatto di questi episodi, a volte positivi come nel caso di Rebic, e a volte negativi come nel caso di Giampaolo. All’andata non ho dimenticato quel che è accaduto fra Torino e Milan, i rossoneri erano avanti 1-0, meritavano di vincere 2-0 o 3-0, ma dopo un fallo su Calhanoglu contropiede e pareggio del Toro. A volte sono gli episodi a far svoltare le stagioni, in un senso o nell’altro”.

Su Sinisa Mihajlovic: "Lo seguo con affetto, con attenzione, sono molto contento, nell'ultima partita del Bologna contro il Brescia ho avuto la sensazione che ce la stia facendo, che sta tornando al suo volto di sempre, alla sua espressione naturale".

