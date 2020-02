Verso Inter-Milan, probabile formazione: due dubbi per Pioli

NEWS MILAN – Nella settimana del derby, Stefano Pioli sta valutando tutte le opzioni disponibili. Recupererà diversi giocatori tra infortuni e squalifiche, che contro il Verona non aveva potuto schierare. Ecco le ultimissime novità dai colleghi di Sky Sport 24.

Il modulo di base sarà sempre lo stesso: il 4-4-2. In difesa due dubbi tra terzino destro e difensore centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli: in ballottaggio Conti-Calabria, ma attenzione a Alexis Saelemaekers che potrebbe scalare gerarchie. Al centro della difesa Mateo Musacchio o Simon Kjaer. Più certezze dal centrocampo in su. Torna Ismael Bennacer, che giocherà davanti la difesa con Franck Kessie.

Gli esterni saranno Samuel Castillejo a destra e Hakan Calhanoglu a sinistra. Il turco ritorna sulla fascia, dopo aver occupato il ruolo di mediano contro il Verona. In attacco invece torna Zlatan Ibrahimovic, ormai recuperato dall’influenza e dal piccolo affaticamento della scorsa settimana. Il partner d’attacco sarà Rafael Leao, con Ante Rebic che partirà dalla panchina.

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria (Saelemaekers-Conti); Musacchio (Kjaer), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rafael Leao.

