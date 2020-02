Calciomercato Milan – Di Marzio: “Under ancora nel mirino”

CALCIOMERCATO MILAN – L’idea Cengiz Under è ancora vive nella testa dei dirigenti del Milan. Dopo il tentativo nel corso del mercato di gennaio, in particolare era stato proposto uno scambio con Jesus Suso, in via Aldo Rossi starebbero pensando ancora nell’esterno turco come rinforzo per la prossima estate.

Novità arrivano proprio dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che dagli studi di Sky Sport 24 ha riferito: “Se la Roma dovesse dire che Under è sul mercato, sicuramente il Milan sarebbe di nuovo pronto a prenderlo. Ci sono ottimi rapporti fra Milan e l’agente del giocatore, Ramadani. Se le valutazioni della Roma su Under dovessero cambiare per l’estate, allora il Milan è pronto a fare sicuramente l’operazione”.

Poi Di Marzio rivela qualche retroscena sul mancato arrivo di Under a gennaio: “La Roma a gennaio non ha mai aperto alla sua cessione: c’era l’infortunio di Zaniolo, non si sapeva poi quali giocatori sarebbero arrivati in quel ruolo. Si è parlato di uno scambio Suso-Under con Juan Jesus nell’operazione, però poi non si è mai arrivati alla fase di decollo”. A proposito di calciomercato estivo, bomba dalla Germania su futuro allenatore e direttore sportivo: continua a leggere >>>

