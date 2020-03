Milan, tanti auguri a Torres e Destro: un destino incrociato nell’inverno 2015

NEWS MILAN – Compiono oggi gli anni due ex attaccanti del Milan accomunati da un amaro destino coi colori rossoneri. Parliamo di Fernando Torres e Mattia Destro che oggi compiono rispettivamente 36 e 29 anni. Al Milan non hanno fatto in tempo a giocare insieme. L’ex attaccante del Bologna e della Roma, infatti, prese il posto dello spagnolo a gennaio, dopo che l’ex Liverpool deluse le attese al termine di 6 mesi profondamente negativi.

Torres con la maglia del Milan realizzò solamente una rete in quel di Empoli. Un acuto nel buio perché nel 4-3-3 di Inzaghi non riuscì ad entrare nei meccanismi offensivi, tanto che a gennaio tornò in patria all’Atletico Madrid. Coi Colchoneros, poi, conquisterà la finale di Champions League (perdendola) nella stagione successiva.

Leggermente migliore il rendimento di Mattia Destro, che coi rossoneri segnò 3 reti ma non riuscendo a conquistarsi il diritto di riscatto del club rossonero dalla Roma. L’attaccante – anche lui vittima della maledizione della maglia numero 9 – tornò in giallorosso per poi essere ceduto al Bologna dove rimarrà per 4 anni e mezzo. Attualmente Destro è in forza al Genoa. E a proposito di attaccanti, il Milan potrebbe puntare su Milik come prossimo centravanti: i dettagli!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android