Milan sui social – Krunic filosofo: “Prima di mollare, prova”

ULTIME MILAN – Non sta trovando tanto spazio e proprio quando sembrava aver scalato un po’ di gerarchie, Rade Krunic ha fallito. Così, Franck Kessie si è ripreso la maglia da titolare e l’ha difesa molto bene, fornendo un’ottima prestazione, contro il Cagliari. Insomma, non è un momento facile per Krunic. La dimostrazione arriva anche dal suo profilo Instagram, in cui il numero 33 del Milan ha pubblicato una foto dell’allenamento con la seguente didascalia, citando Ernest Hemingway. Eccola: “Prima di agire, ascolta. Prima di reagire, pensa. Prima di spendere, guadagna. Prima di criticare, aspetta. Prima di pregare, perdona. Prima di mollare, prova. E. H.”

