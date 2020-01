Milan sui social – Donnarumma: “Non si molla mai”

ULTIME MILAN – Prima all’inferno, poi in paradiso. Una metafora di una partita, una metafora di una prestazione. Milan-Udinese finisce 3-2 e protagonista, nel bene o nel male, è stato Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero ha regalato il vantaggio all’Udinese con una papera al 7′ minuto, ma poi si è trasformato in una saracinesca e ha compiuto quattro interventi al limite del paranormale, salvando il Milan. Se i rossoneri hanno vinto è anche grazie a lui. Dopo il match, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui abbraccia l’altro protagonista: Ante Rebic. Questo il suo commento: “Grinta e carattere. Non si molla mai”.

