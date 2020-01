Milan sui social – Begovic: “Sono felice. Forza Milan!”

ULTIME MILAN – Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Da poco, Asmir Begovic è un nuovo giocatore del Milan. Il portiere bosniaco è arrivato in prestito secco fino al 30 giugno dal Bournemouth e va a sostituire Pepe Reina, che ha fatto il percorso inverso, accasandosi all’Aston Villa. Sul proprio profilo Twitter, il portiere ha pubblicato le prime foto con la maglia del Milan insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara, e una a Casa Milan. Insieme alle foto, anche un messaggio per i tifosi. Parole che denotano grande voglia di inziare e grande emozione. Il tutto, terminato con un bel: “Forza Milan!” Per il comunicato su Reina… Continua a leggere >>>

