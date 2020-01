Milan, settore giovanile: i risultati del weekend

NEWS MILAN – Ancora vittorie, ancora gol. È stato un weekend quasi perfetto per il settore giovanile rossonero, protagonista sia in casa che in trasferta con una serie di risultati positivi e ricchi di reti segnate. La Primavera di Mister Giunti ha rifilato un netto 6-0 al Pordenone, grazie a un grande secondo tempo e con sei marcatori diversi. I rossoneri, così, consolidano la vetta solitaria della classifica e in più aumentano – ora a +9 – il vantaggio rispetto agli inseguitori.

Bene anche gli U18, che battono 2-0 la Fiorentina al Vismara. Pareggio, invece, per gli U17. Bottino pieno a Udine per gli U16 e U15, che dilagano rispettivamente 4-0 e 5-1 continuando il loro cammino nelle zone alte del girone B; da segnalare la tripletta di Rossi e le doppiette di Perrucci e Mangiameli. Sconfitta, infine, per l’U17 femminile.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 2° giornata di ritorno, Milan-Pordenone 6-0 (17′ Maldini, 26′ Mionić, 6’st Pecorino, 18’st e 21’st Capanni, 47’st Tonin)

U18: 3° giornata di ritorno, Milan-Fiorentina 2-0 (13′ Cudjoe, 25′ Galardi)

U17: 2° giornata di ritorno, Milan-Bologna 2-2 (40′ El Hilali, 21’st Bright)

U16: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan 0-4 (17′, 26’st e 27’st Rossi, 27′ Montalbano)

U15: 2° giornata di ritorno, Udinese-Milan 1-5 (10′ e 23′ Perrucci, 31′ e 34′ Mangiameli, 21′ Nahrudnyy)

U17 FEMMINILE: 1° giornata di ritorno, Atalanta-Milan 1-0

