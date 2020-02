Milan, protesta formale con il capo degli arbitri Nicchi

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan muoverà una protesta formale nei confronti del capo degli arbitri Marcello Nicchi, in seguito agli episodi dubbi che hanno condizionato il risultato finale del match contro la Fiorentina. Se per la Gazzetta dello Sport il club di via Aldo Rossi non farà esposti ufficiali all’AIA, per il quotidiano piemontese, al contrario, il Milan chiederà delucidazioni a Nicchi, soprattutto per il mancato utilizzo del Var in occasione del calcio di rigore concesso alla Fiorentina. Intanto, c’è ottimismo sulle condizioni di Donnarumma: le ultime>>>

